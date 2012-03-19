Головний міліціонер Львівщини не хоче відпускати Лавейкіна

Львів. 19 березня. УНІАН. Начальник Головного управління МВС у Львівській області Олександр Рудяк не підтвердив чутки про те, що деякі працівники міліції можуть бути зацікавлені в звільненні екс-начальника Львівського обласного управління земельних ресурсів Михайла Лавейкіна.

«Якщо б у мене особисто була така зацікавленість, то його б не ловили», - зазначив Олександр Рудяк в коментарі для ZAXID.NET 19 березня.

Щодо інформації ЗМІ, за якою Михайла Лавейкіна можуть звільнити на підписку про невиїзд, начальник міліції Львівщини відповів, що працівники міліції звернулися до суду з пропозицією визначити мірою запобіжного заходу арешт.

На запитання, чи може відповідати дійсності інформація, за якою деякі працівники міліції можуть бути зацікавлені у звільненні екс-чиновника, Олександр Рудяк відповів, що не може на 100% заперечити таку можливість. «У житті всіляке буває», - зазначив головний міліціонер Львівщини.

Михайло Лавейкін, якого 15 березня було затримано працівниками львівської міліції у Києві і доставлено до Львова, на даний час перебуває в ІТТ Львівського міського управління міліції. Екс-чиновник перебував в розшуку через ухиляння від слідства.

Колишній начальник Львівського обласного управління земельних ресурсів проходить у кримінальній справі за ст. 191 ч. 5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).