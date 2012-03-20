Львів. 20 березня. УНІАН. Сьогодні у Львові відкрили перший в Україні стаціонарний Музей шоколаду у приміщенні Львівського історичного музею, пл. Ринок, 6. Тут представлено найрізноманітніші вироби з шоколаду. Зокрема Львівські майстри виготовили зі 100 кг шоколаду для музею шоколадні фігури Біг Бену, Ейфелевої та Пізанської веж, а також Колізею у масштабі 1:150.

Директор з маркетингу кондитерської компанії «АВК» Олексій Большов розповів, що у музеї також можна оглянути також шоколадне місто та ряд інших цікавих експонатів. Деякі можна буде придбати прямо в музеї, інші, великі і ексклюзивні, будуть продаватися з аукціону ближче до завершення терміну придатності виробів.

«Всі експонати виконані з шоколаду. Експонати можуть зберігатися в музеї до півроку, деякі – до року… Фарби, які використані на виробах – натуральні харчові», – сказав Олексій Большов. Також він каже, що компанія має низку ідей щодо постійного поповнення експозиції різними тематичними експонатами.

Відвідувачі музею зможуть ознайомитися з історією шоколаду чотирма мовами: українською, англійською, російською та польською, а також дізнаються про сучасну технологію виробництва цього продукту.

Наразі планується, що музей працюватиме у Львові впродовж року.