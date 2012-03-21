На шахті у Львівській області загинув гірник
14:09, 21 березня 2012Львів
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На шахті „Червоноградська”
Львів. 21 березня. УНІАН. Сьогодні у першу зміну на поверхневому промисловому майданчику шахти «Червоноградська» на Львівщині смертельно травмований 39-річний гірник.
Про це повідомили УНІАН у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, буде проведено спеціальне розслідування цього нещасного випадку, а також розпочато позапланову перевірку підприємства.
Як повідомляв УНІАН, 16 березня на шахті «Червоноградська» через раптове обрушення порід покрівлі у 437 бортовому штреку загинув 39-річний гірник.
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