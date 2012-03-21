У Львові розстріляли Maseratti української співачки

Львів. 21 березня. УНІАН. Днями у Львові розстріляли автомобіль Maseratti Quattroporte, що належить українській співачці Ляні Новак.

"Я не знаю, кому знадобилося стріляти в мою машину. Все сталося дуже несподівано. Коли ввечері я вийшла зі свого офісу на Пекарській і побачила, що зробили з моїм автомобілем - просто обімліла. Адже до мого приходу в офіс вона була цілою і неушкодженою. Ми нічого не чули. У приміщенні звучала музика, хлопці займалися, а коли вийшли, побачили, що мій автомобіль хтось обстріляв. Причому всі п'ять пострілів були направлені в водійське бічне скло...", - розповіла співачка.

До міліції дівчина не зверталася, їй страшно уявити, чим ще можуть обернутися пошуки, і хто за всім цим стоїть.

Що стосується пошкоджень автомобіля, Ляна сподівається, що всі витрати покриє страховка, а поки машина в ремонті, виконавиця пересувається на таксі.

На питання, чи є у неї хоча б якісь здогади, кому так "сподобався" її вишневий Maseratti, співачка відповіла: "Мої друзі вже жартують, що це зробили не інакше, як співачки-конкурентки!"

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