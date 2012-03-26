Львівська міліція знайшла зниклого журналіста

Львів. 26 березня. УНІАН. Редактора Червоноградської газети „Новини Прибужжя” Віталія Павлишина знайшли сьогодні, близько 18.00, біля одного із відділень „Ощадного банку” на вулиці Окуневського у Львові куди журналіст зайшов для того, аби зняти гроші, оскільки в нього закінчилися кошти.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.

Він зазначив, що Віталія Павлишина доставили до головного управління міліції, де зараз проводяться слідчі дії з метою встановлення, де перебував журналіст з моменту зникнення, оскільки було порушено кримінальну справу за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Олександр Рудяк також додав, що Віталій Павлишин знав, що його розшукують.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 17.55 співробітники карного розшуку затримали у Львові на вулиці Окуневського редактора червоноградської газета «Новини Прибужжя» Віталія Павлишина, який зник 21 березня.

До пошуків В.Павлишина було задіяно близько 200 правоохоронців. Журналіст почувається добре.

22 березня до міліції із заявою про зникнення В.Павлишина звернувся його батько, який повідомив, що син 21 березня вийшов з приміщення редакції газети, у якій працює, на обідню перерву і додому не повернувся. Поза зоною досяжності був мобільний телефон журналіста.

В.Павлишин багато років працював у різних виданнях Львова та області.

Сьогодні в нього день народження, йому виповнилося 39 років.