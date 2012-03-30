Найбільше вболівальників на євроматчі у Львові буде з України

Львів. 30 березня. УНІАН. Найбільше вболівальників на матчі Євро-2012 у Львові слід очікувати з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора сказав журналістам директор Департаменту Євро-2012 Львівської міської ради Олег Засадний.

За його словами, на перший матч між Німеччиною та Португалією на «Арені Львів», що відбудеться 9 червня, очікується до 10 тисяч німецьких уболівальників та 6-8 тисяч португальських уболівальників.

«Якщо аналізувати прогнози загалом, то найбільше відвідувачів матчів на «Арені Львів» буде з інших міст України», - зазначив О.Засадний.

На другий матч, що відбудеться 13 червня між Данією і Португалією, очікується 6-8 тисяч уболівальників з Данії та 4-8 тисяч з Португалії.

На останній футбольний матч на «Арені Львів» 17 червня очікується 6-8 тисяч уболівальників з Данії та 8-12 тисяч фанів з Німеччини.

«Загалом на матчі Євро-2012 у Львові ми очікуємо до 9 тисяч уболівальників з Німеччини, 4 тисячі з Португалії, 20 тисяч з України, 6 тисяч з Польщі. Якщо говорити про види транспорту, якими прибуватимуть гості до Львова, то німці здебільшого використовуватимуть авіасполучення, жителі України – залізничний транспорт, жителі Польщі – туристичні автобуси», - зауважив О.Засадний.

Довідка УНІАН. «Арена Львів» - стадіон у Львові, збудований для проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Вміщує 34 тисячі 915 глядачів.