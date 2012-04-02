На львівській шахті загинула жінка – машиніст електровоза

Львів. 2 квітня. УНІАН. На шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» загинула 49-річна жінка – машиніст електровоза.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Львівській області, 30 березня, близько 19.30, було смертельно травмовано 49-річну машиніста електровоза. На промисловому майданчику шахти електровоз, яким керувала працівниця, в'їхав у раму конвеєра шламовиділення котельні. Потерпіла отримала важку черепно-мозкову травму, не сумісну з життям.

Теруправління Держгірпромнагляду проводить спеціальне розслідування цього нещасного випадку.