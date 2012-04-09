Пасажиропотік на західному кордоні під час Євро збільшиться на 30%

Київ. 9 квітня. УНІАН. Пасажиропотік на західному кордоні України під час Євро-2012 збільшиться на 30% - до 70 тисяч осіб на добу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, про це повідомив голова відомства Ігор Калєтнік під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Угорщини в Україні Міхаєм Баєром.

За словами І.Калєтніка, на кордоні створено механізми для попередження надзвичайних ситуацій, зокрема, введено реверсні смуги руху, система раннього сповіщення про можливість виникнення черг, організовано виносні робочі місця.