Пасажиропотік на західному кордоні під час Євро збільшиться на 30%
13:34, 09 квітня 2012Львів
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Пасажиропотік під час Євро-2012 збільшиться на 30% - до 70 тисяч осіб на добу
Київ. 9 квітня. УНІАН. Пасажиропотік на західному кордоні України під час Євро-2012 збільшиться на 30% - до 70 тисяч осіб на добу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, про це повідомив голова відомства Ігор Калєтнік під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Угорщини в Україні Міхаєм Баєром.
За словами І.Калєтніка, на кордоні створено механізми для попередження надзвичайних ситуацій, зокрема, введено реверсні смуги руху, система раннього сповіщення про можливість виникнення черг, організовано виносні робочі місця.
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