У Львові затримали банду автовикрадачів
14:15, 09 квітня 2012Львів
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Спеціалізувалися на vip-авто
Львів. 9 квітня. УНІАН. Днями у Львові затримали злочинну групу, яка спеціалізувалася на викрадені автомобілів престижних марок у Львівській та інших Західних областях України.
Про це повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах.
Автовикрадачів було затримано при передачі автомобіля за винагороду. У зловмисників вилучено автомобілі БМВ Х5 та БМВ Х6 та спеціальний пристрій вартістю у кілька десятків тисяч доларів за допомогою якого вони викрадали престижні автівки.
Всі затримані - раніше до кримінальної відповідності не притягувалися і не мають судимості.
Відпрацьовується одна з версій про те, що група діяла тривалий час на теренах Західних областей України.
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