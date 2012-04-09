23 - 25 травня у Львові перебуватиме Кубок Євро-2012

Варшава. 9 квітня. УНІАН. Футбольні уболівальники зможуть особисто побачити цьогорічний кубок переможця Чемпіонату Європи з футболу у 14 польських та українських містах з 20 квітня по 26 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Польської федерації футболу.

«У кожному з міст-організаторів у перший день відбудеться урочистий парад. Учасники перенесуть трофей у спеціальне місце, де наступні два дні його зможуть побачити усі бажаючі», - йдеться у повідомленні.

Кубок Євро-2012 перебуватиме по три дні у польських містах-організаторах чемпіонату Варшаві, Гданську, Познані, Вроцлаві (з 20 квітня по 6 травня).

Один день кубок можна також буде побачити у Лодзі (7 травня), Кракові (9 травня) і Катовіце (10 травня).

В Україні турне єврокубок розпочне з Києва 11-13 травня.

Далі його можна буде побачити в Івано-Франківську (14 травня), Харкові (15-17 травня), Донецьку (18-20 травня), Дніпропетровську (21 травня), Львові (23-25 травня) та Одесі (26 травня).