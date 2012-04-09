У Львові з’явився «Фруктовий сквер»

Львів. 9 квітня. УНІАН. 6 квітня у Львові відбулася акція «Фруктовий сквер», під час якої діти і начальник Головного управління МВС України у Львівській області Олександр Рудяк посадили 24 дерева – яблуні, сливи та груші. Про це повідомив Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Ще заздалегідь, до початку цього заходу на вулиці Науковій зібралося чимало городян. Особливо цікаво подивитися на садіння дерев було місцевій малечі, яка, до того ж, особисто разом із генералом міліції змогла взяти участь у створенні «Фруктового скверу».

Організатори заходу, серед яких працівники Головного управління МВС України у Львівській області та Франківської районної адміністрації міста Львова, зазначають, що хоча Львів і належить до переліку екологічно чистих міст України, все ж площі із зеленими насадженнями у місті потрібно збільшувати. Адже загазованість повітря, недостатня кількість місця для відпочинку і просто відсутність зелені – для маленьких дітей та їхніх матерів – це не просто незручності, а справжня проблема.

«Усі ми сьогодні зробили добру справу. Важливо, щоби такий приклад розійшовся по Львову і за його межі. Тим більше приємно, що до посадки дерев долучилися діти, у яких саме формується світогляд і думка про важливість охорони природи. Тому, дорогі діти, знайте і пам’ятайте, що найлегше – посадити дерево, а найважче – його вберегти», - начальник міліції Львівщини Олександр Рудяк.