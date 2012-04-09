Екс-суддя Зварич відбуватиме покарання на «червоній зоні»

Чернігів. 9 квітня. УНІАН. Колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич, засуджений за отримання хабарів в особливо великих розмірах, відбуватиме покарання у Менській виправній колонії № 91 у Чернігівській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління Державної пенітенціарної служби у Чернігівській області.

”Екс-суддя вже прибув до виправної колонії, що розташовується у смт Макошине Менського району, два тижні Зварич перебуватиме у карантинному відділі”, - сказала працівниця прес-служби та уточнила, що Менська колонія – єдиний заклад на території України, де відбувають покарання колишні міліціонери, прикордонники, співробітники Служби безпеки України та прокуратури. Сьогодні у виправному закладі – 550 засуджених. Колонія має приміщення для утримання засуджених: із мінімальним, середнім та максимальним рівнем безпеки. Засуджені у Менській колонії працюють у меблевому, столярному, швейному цехах, а також в автомайстерні та дільниці виготовлення товарів народного вжитку.

Як повідомляв УНІАН, кримінальна справа стосовно і І.Зварича була порушена в грудні 2008 року – він підозрювався в отриманні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.Зварич переховувався, але був затриманий у березні 2009 року.

20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва виніс вирок у справі І.Зварича. Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.

Днями Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу І.Зварича на вирок Оболонського райсуду столиці.