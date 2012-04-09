Ринок «Шувар» заохочує готувати з екологічно чистої продукції

Львів. 9 квітня. УНІАН. На львівському оптовому ринку сільгосппродукції «Шувар» закінчилася акція «Приготуй і сфотографуй», що тривала з 1 по 31 березня. Організатори проекту запропонували своїм покупцям приготувати страви за заздалегідь визначеними рецептами та сфотографувати результат. Голосування за переможця відбувалося в соціальній мережі на сторінці ринку «Шувар». А переможницею акції стала львів’янка Наталія, яка приготувала сирники.

Місяць тому на оптовому ринку «Шувар» у Львові стартувала акція «Приготуй і сфотографуй». Учасниками проекту могли стати покупці онлайн-магазину ринку, які придбали продукцію, що реалізується в рамках програми від «Родини до родини». Це ті екологічно чисті продукти, які вирощені на родинних фермах області.

Купуючи продукцію в онлайн режимі на ринку «Шувар», покупець отримував рецепт страви, яку можна приготувати з замовлених інгредієнтів. Так, найпоширенішим продуктом, з якого організатори пропонували приготувати страву, став сир. Різноманітними були і варіанти рецептів, це і «Чізкейк», «Качка по-пекінськи» та навіть фреші.

За фотографію страви можна було проголосувати на сторінці оптового ринку сільгосппродукції «Шувар» в соціальній мережі. Переможницею конкурсу стала львів’янка Наталія, яка приготувала сирники.

За її страву віддали свої голоси 317 відвідувачів інтернет сторінки. У подарунок переможниця отримала корзину з вином, сирами та фруктами.

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