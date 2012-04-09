Тягнибок вважає редактора часопису «Ї» негідником

Нещодавно представники української інтелігенції, серед яких журналісти, редактори, відомі публіцисти, політичні експерти й викладачі, звернулися до опозиції з листом-вимогою, виключити ВО «Свобода» з Комітету опору диктатурі.



Вони вважають її представників не толерантними демократами, світогляд яких, суперечить принципам європейської інтеграції, а ідеологія партії є антиоб’єднавчою в реаліях українського сьогодення.



Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок назвав такі звинувачення чорним піаром й наклепом.



«Є такий негідник Возняк, редактор журналу «Ї», який люто ненавидить «Свободу». Чому? По-перше – він ліберал, а вони націоналістів на дух не сприймають, по-друге – під час реорганізації Львівської обласної ради його посаду скоротили, ми запропонували йому іншу роботу, але він не погодився. А згодом пішов працювати радником голови ОДА. З того моменту почали з’являтися брехливі статейки про «Свободу». І от останні перли від нього. Це називається чорний піар», - стверджує Олег Тягнибок.



А тому політик закликав громадян не вірити звинуваченням людей, які «не мають ніякого відношення до української інтелігенції».

Firtka



