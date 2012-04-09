Під час Євро у церквах Львова літургії будуть іноземними мовами



Львів. 9 квітня. УНІАН. Під час проведення чемпіонату Євро-2012 львівські церкви будуть проводити богослужіння також іноземними мовами.

Як повідомив “Високому замку” настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отець Степан Сус, святі літургії у цьому храмі, а також у Преображенській церкві (вул. Краківська) та храмі Пресвятої Євхаристії (Домініканський собор) будуть служитись, окрім української, також англійською, німецькою і португальською мовами.

Богослужіння іноземними мовами триватимуть з 1 по 20 червня.

Таку практику запропонувала курія Львівської архієпархії УГКЦ.

Усі охочі віруючі вболівальники та туристи зможуть почути візантійську святу літургію рідною мовою, а також ближче ознайомитись з історією та сьогоденням Української греко-католицької церкви, оглянувши презентацію про УГКЦ у гарнізонному храмі. Уже зараз у цьому храмі щонеділі о 15.00 служать святу літургію англійською мовою.