Під час Євро у церквах Львова літургії будуть іноземними мовами
Англійською, німецькою та португальською
Львів. 9 квітня. УНІАН. Під час проведення чемпіонату Євро-2012 львівські церкви будуть проводити богослужіння також іноземними мовами.
Як повідомив “Високому замку” настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отець Степан Сус, святі літургії у цьому храмі, а також у Преображенській церкві (вул. Краківська) та храмі Пресвятої Євхаристії (Домініканський собор) будуть служитись, окрім української, також англійською, німецькою і португальською мовами.
Богослужіння іноземними мовами триватимуть з 1 по 20 червня.
Таку практику запропонувала курія Львівської архієпархії УГКЦ.
Усі охочі віруючі вболівальники та туристи зможуть почути візантійську святу літургію рідною мовою, а також ближче ознайомитись з історією та сьогоденням Української греко-католицької церкви, оглянувши презентацію про УГКЦ у гарнізонному храмі. Уже зараз у цьому храмі щонеділі о 15.00 служать святу літургію англійською мовою.