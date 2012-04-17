В СБУ заявляють, що ризик терактів під час Євро „мінімальний”

Київ. 17 квітня. УНІАН. На сьогодні СБУ оцінює як мінімальний ступінь ризику можливих терористичних проявів під час Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив керівник Антитерористичного центру при СБУ – перший заступник голови СБУ Петро Шатковський.

«На сьогоднішній день ступінь загроз мінімальний. Це офіційна заява для всіх, хто має можливість почути мене», - сказав П.Шатковський, додавши, що «ризиків, дійсно, достатньо, вони аналізуються, але головне завдання служби і головне завдання всіх, які задіяні у підготовці із забезпечення безпеки, - це запобігти тій чи іншій можливості негативній, екстремістській».

Разом з тим, він зауважив, що стверджувати це дають як досвід української спецслужби, так і досвід співпраці з іноземними партнерами.

«Але постійно ми працюємо – кожен час, кожен день у світі, навколо України щось відбувається не так, і за це ми відповідаємо… Професіоналізм моїх колег дуже високий», - зауважив П.Шатковський.

На уточнююче питання, на чому саме концентрує увагу штаб, він відповів, що Антитерористичний центр, як в цілому СБУ, інші українські правоохоронні органи та їхні партнери, намагаються бути готовими до всього – відпрацьовуються навички підрозділів вибухотехників, інших спеціальних підрозділів, як в СБУ, так і в Міністерстві внутрішніх справ України, МНС тощо.