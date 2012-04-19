Начальників Львівської і Луганської митниці поміняли місцями

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Львів. 19 квітня. УНІАН. 19 квітня представлять нового начальника Львівської митниці. Як стало відомо ZAXID.NET з джерел на Львівській митниці, новим керівником відомства призначено Сергія Володимировича Попазогло, який до цього часу очолював Луганську митницю. Представлятиме головного митника Львівщини буде член колегії Державної митної служби України Віктор Бондар. Додамо, що вчора, 18 квітня, екс-керівника Львівської митниці Дениса Пудрика було представлено керівником Луганської митниці. Нагадаємо, Дениса Пудрика представили колективу Львівської митниці 8 вересня.

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