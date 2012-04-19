У Львові відбудеться медіа-практикум для церковних ЗМІ

Київ. 19 квітня. УНІАН. 4-5 травня 2012 року у Львові відбудеться дводенна медіа-конференція «Церква в інформаційному суспільстві», організована Релігійно-інформаційною службою України та за підтримки Інституту релігійної свободи.

До участі у конференції запрошуються представники церковних прес-служб, християнських видань, телестудій та інтернет-сайтів, а також священнослужителі, журналісти, студенти факультетів журналістики, блогери-християни та інші зацікавлені.

Медіа-конференція робитиме акцент на подолання кризи у релігійній журналістиці та комунікації між Церквою і мас-медіа. Її особливістю є практичний підхід до викладання тем, передбачених програмою.

Досвідчені журналісти, медіа-менеджери, спеціалісти зі зв`язків з громадськістю та інші експерти допоможуть знайти відповіді на виклики, перед якими сьогодні стоять Церкви та християнські організації у відносинах зі ЗМІ.