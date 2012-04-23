Чорнобильці Львівщини їдуть на протестну акцію до Києва

Львів. 23 квітня. УНІАН. 25 квітня близько 150 представників Львівської обласного благодійного фонду „Діти Чорнобиля Львівщини” вирушать до Києва, щоб 26 квітня приєднатися до учасників Всеукраїнської протестної акції чорнобильців.

Про це повідомила УНІАН голова ЛОО благодійного фонду „Діти Чорнобиля Львівщини” Валентина Буренок.

„25 квітня об 11.00 ми зберемося на акцію протесту біля стін Львівської ОДА вимагаючи виконання судових рішень по належних нам виплатах, а після завершення пікетування виїдемо до Києва”, - розповіла Валентина Буренок.

У свою чергу голова Львівського обласного осередку Всеукраїнської організації ветеранів Чорнобиля, голова Львівської міської організації „Матері Чорнобиля” Ганна Федорич повідомила УНІАН, що представники від Всеукраїнської організації ветеранів Чорнобиля та міського осередку „Матері Чорнобиля” 25 квітня також вирушать до Києва для участі у протестній акції чорнобильців.

„Від наших організацій поїде близько 120 чорнобильців зі Львова та райцентрів області і ми будемо вимагати від влади виконання обіцянок, які вона щедро роздавала ще минуло річ, проте до цього часу вони не виконуються”, - зазначила Ганна Федорич.