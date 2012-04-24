Уряд встановив селянам держдотації за вирощування ВРХ
Кабмін видав розпорядження
Київ. 24 квітня. УНІАН. За вирощування молодняку великої рогатої худоби селяни отримуватимуть бюджетні дотації залежно від віку худоби.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне розпорядження прийнято Кабінетом міністрів 23 квітня.
Згідно з документом, дотація буде виплачується за утримання молодняку ВРХ, який на момент подачі фізичними особами відповідних документів досяг певного віку, в розмірі: молодняк ВРХ віком від 3 до 5 місяців – 250 грн за голову; від 6 до 8 місяців – 500 грн за голову; від 9 до 11 місяців (включно) – 750 грн за голову.
Так, для отримання дотації селяни повинні подати в сільські, селищні або районні ради лише копії свого паспорта, ідентифікаційного коду, паспортів ВРХ і номер рахунку в банку.
Для перерахування коштів можна буде скористатися рахунком, який відкрито для отримання відшкодування понесених витрат за вагу придбаної худоби.