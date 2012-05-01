У Львові госпіталізовано одного з учасників голодування

Київ. 1 травня. УНІАН. Вчора пізно ввечері до лікарні швидкої допомоги було госпіталізовано члена «Батьківщини» Романа Пилип’яка із Дрогобича, який голодував на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у наметовому містечку в центрі Львова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі львівської обласної організації ВО “Батьківщина”.

«Лікарі бригади «швидкої» констатували у голодуючого серцеву недостатність та наполягали на госпіталізації», - повідомив лідер львівської «Батьківщини» Роман Ілик, який голодує уже сьому добу.

30 квітня під час медичного огляду голодуючих у Львові лікарі зафіксували у всіх учасників голодування підвищений тиск.

Погіршення стану самопочуття голодуючих пов’язане також із спекою.

Акція триває сьому добу, її учасники перебувають у наметовому містечку біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові цілодобово та вживають лише воду.