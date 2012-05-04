Завтра на Львівщині дощитиме

Київ. 4 травня. УНІАН. Завтра в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 5 травня в Україні буде мінлива хмарність. У західних, північних, Харківській та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, в гірських районах та східних областях місцями 6-11°; вдень 24-29°, в західних областях, горах Криму та місцями на узбережжі морів 19-24°.