Депутати не чули про намір ВКП(б) поставити у Львові пам’ятник Сталіну

Львів. 7 травня. УНІАН. Депутати Львівської міської ради не мають жодної офіційної інформації про те, що сьогодні о 14.00 представники Всесоюзної Комуністичної Партії (більшовиків) мають намір встановити у центрі Львова – на площі Ринок перед міською Ратушею, пам'ятник Головнокомандувачу Червоної Армії Йосипу Віссаріоновичу Сталіну.

Про це сьогодні повідомив УНІАН депутат Львівської міської ради, голова фракції ВО „Свобода” Руслан Кошулинський.

„У ряді ЗМІ з’явилася інформація, з посиланням на прес-службу ВКП(б), що 7 травня у Львові представники цієї політичної сили мають намір встановити на площі Ринок пам’ятник Йосипу Сталіну. Ми перевірили – заявок ні від політичних сил, ні від фізичних осіб про проведення такої акції не поступало і, відповідно, не зареєстровано. Це виглядає на якусь інформаційну провокацію”, - зазначив Руслан Кошулинський.

Щоправда, за його словами, він не виключає, що „при нинішньому стані речей в державі на площу можуть вийти якісь люди з портретом Сталіна і заявити, що це і є встановлений пам’ятник Сталіну”.

У відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, кореспонденту УНІАН відмовилися коментувати дану інформацію посилаючись на те, що „такі акції в компетенції Львівської міської ради».

У прес-службі Львівської міської ради своєю чергою повідомили, що про таку акцію нічого не знають.

Сьогодні активісти Всесоюзної Комуністичної Партії (більшовиків) встановлять пам'ятники Головнокомандувачу Червоної Армії Йосипу Віссаріоновичу Сталіну. Пам'ятники вождю будуть встановлені в 4-х містах України: Києві, Львові, Одесі та Дніпропетровську. Про це повідомляється у розісланому в ЗМІ прес-релізі політичної партії.

Зокрема, у повідомленні сказано: "Саме завдяки його заслугам і перемозі Радянського Союзу у Великій Вітчизняній Війні. Червона Армія визволила окуповані території УРСР, подарувавши тим самим свободу українському народові. Пам'ятати про перемогу, і про тих, хто її здобув - наш святий обов'язок. Особистість Сталіна є прикладом непримиренного борця за свободу і рівність для нас, і повинна стати прикладом для підростаючого покоління" - йдеться у повідомленні прес-служби ВКП(б).