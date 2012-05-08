Київ. 8 травня. УНІАН. 7 травня розпочався останній етап продажу квитків на матчі Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив керівник Українського місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян Лубківський.

Він сказав, що від учора у вільний продаж надійшли останні 50 тисяч квитків на ігри Чемпіонату.

Ці квитки можна придбати через офіційний сайт uefa.com через філії Укрсоцбанку, який є партнером Чемпіонату, а також у касах стадіонів «Донбас-Арена» в Донецьку та «Металіст» у Харкові.

М.Лубківський розповів, що за вчорашній день вже реалізовано близько 9 тисяч квитків і прогнозує, що інші перепустки розійдуться за декілька днів. Керівник Українського МОК розповів, що для придбання квитків охочим треба буде продемонструвати посвідчення особи.

За словами М.Лубківського, після сплати відповідної суми вболівальники отримають спеціальні ваучери, які потім можна буде обміняти у спеціальних пунктах видачі квитків вже безпосередньо на самі перепустки на стадіон.

Він додав, що такі пункти відкриються поблизу стадіонів за тиждень до початку турніру.

При цьому М.Лубківський закликав усіх вболівальників обміняти ваучери на квитки якомога раніше, аби уникнути черг вже безпосередньо перед матчами.