Планується будівництво магістралі із Львівської в Донецьку область

Київ. 29 травня. УНІАН. Мінінфраструктури планує будівництво трансукраїнської автомагістралі від Краківця (Львівська область) до Успенки (Донецька область) до 2016 року.

Про це сказав віце-прем`єр-міністр України — міністр інфраструктури Борис Колесніков в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Україна», опублікованому сьогодні.

«У найближчі 3-4 роки ми плануємо збудувати трансукраїнську магістраль від Краківця (Львівська область) до Успенки (Донецька область).

Це траса, котра з`єднає всю Україну. Від Успенки до Краківця по ній можна буде доїхати за 14 годин. При стабільному фінансуванні за 3-3,5 роки таку дорогу можна збудувати», - сказав він.

Б.Колесніков зазначив, що «якщо цього року ми закінчимо проектування цієї ділянки, то в наступному (2013 — УНІАН) розпочнеться будівництво».

За словами Б.Колеснікова, основна частина магістралі проходитиме через Київ—Канев—Черкаси—Дніпродзержинськ—Дніпропетровськ—Донецьк.

При цьому Б.Колесніков зазначив, що «такі ділянки як Київ—Канев—Черкаси—Дніпропетровськ—Донецьк не реконструюватимуться».

«Британські і німецькі інженери, з якими ми ведемо консультації, переконані, що не можна будувати зверху старої дороги нову. Тому буде побудована абсолютно нова магістраль», - сказав він.

Крім того, Б. Колесніков зазначив, що Україна не готова до практики будівництва платних доріг.

«Українці ще не готові до цього. Коли середня зарплата у нас в країні буде 1000 доларів, можна починати про це говорити. А при середній зарплаті в 1500 доларів вже можна починати проектувати», - сказав він.