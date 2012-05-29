У Краківці затримали українця на краденому BMW X5

Варшава. 29 травня. УНІАН. Польська прикордонна служба (Straż graniczna, SG) в одному із пунктів пропуску на кордоні з Україною затримала українця, котрий намагався перетнути кордон на краденому автомобілі BMW X5 вартістю понад 20 тисяч доларів.

Як повідомила УНІАН прес-служба SG, 29-річний українець їхав на автомобілі, в якому прикордонники виявили перебитий ідентифікаційний номер VIN у пункті пропуску Корчова-Краківець (Львівська область). Водія та автомобіль передано працівникам поліції.

Прес-секретар поліції Підкарпацького воєводства Павел Мєндлар сказав УНІАН, що правоохоронці у таких випадках затримують автомобіль, а водія – після співбесіди – відпускають, якщо він не фігурує у базах розшукуваних осіб.

Він зауважив, що у таких випадках кожен підписує документ, котрий підтверджує готовність з’явитися для додаткового опитування при першому ж виклику, відзначивши, що поліція також може силою доставити такого чоловіка, якщо він не з’явиться добровільно та буде пізніше затриманий для контролю у Польщі.

Окружний прокурор у Перемишлі Адам Ковнацький сказав УНІАН, що українці та інші громадяни можуть намагатися перетнути кордон Європейського Союзу, до якого входить в Польща, знаючи, що їдуть на краденому автомобілі, але теж можуть не знати цього.

«Бувають випадки, що люди чесно купили автомобіль у Польщі чи в Німеччині, та це підтверджують усі наявні документи, а він виявився краденим», - сказав співрозмовник агентства.

Він відзначив, що немає детальної статистики, у скількох випадках люди свідомо намагаються вивезти з ЄС крадені автомобілі, а у скількох стали жертвою недобросовісних продавців, але висловив думку, що останніх - більшість.

А.Ковнацький зауважив, що польське законодавство за викрадення автомобіля передбачає покарання до 5 років позбавлення волі, відзначивши, що мінімальне покарання за таке правопорушення становить 3-6 місяців умовно.

За його словами, покарання залежить не лише від вартості викраденого автомобіля, але від багатьох інших чинників, серед яких він згадав те, чи людина входила в організовану групу, що займалася викраденням машин.

Прес-служба польської прикордонної служби зауважила, що минулого тижня всього лише за 2 дні її працівники затримали сім автомобілів марки BMW вартістю понад 250 тисяч доларів.