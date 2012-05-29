Представили нового гендиректора Львівського автобусного заводу

Львів. 29 травня. УНІАН. Сьогодні у Львові офіційно представили нового генерального директора ТОВ «Львівські автобусні заводи» Володимира Дзунзу.

Як передає кореспондент УНІАН, під час представлення голова Наглядової ради холдингу ЛАЗ Ігор Чуркін зазначив, що В.Дзунза добре ознайомлений з роботою заводу і «йому довіряє колектив».

«Зміна керівництва зв’язана з тим, що ми рухаємось вперед. Нові завдання потребують від нас нових рішень», – зазначив І.Чуркін.

На Львівському автобусному заводі В.Дзунза пропрацював 2 роки, обіймаючи посаду технічного директора.

Як повідомила менеджер прес-центру «ЛАЗ» Оксана Горак, у В.Дзунзи великий досвід роботи у сфері автомобілебудування. Свою кар’єру він розпочав з учня слюсаря Волочинского АТП № 22031. Після армії закінчив Київський автомобіледорожній інститут за спеціальністю автомобіль та автомобільне господарство. У 1982-1992 рр. – працював у ”Київпастранс”, згодом перейшов на посаду заступника керівника у приватну компанію ”Автолайн”. З 2009 року займає керівні посади у холдингу ЛАЗ.

Водночас, голова Наглядової ради холдингу ЛАЗ висловив вдячність Ігорю Мальцю за його роботу на посаді генерального директора ТОВ ”ЛАЗи”.

У ТОВ ”Львівські автобусні заводи” відбулася зміна керівництва у зв’язку з досягненням І.Мальцем пенсійного віку.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «ЛАЗ» спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства складає 3 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-сервіс», лізингова компанія LAZ Finance та ін.