З 1 червня у Львові діятиме цілодобова інформаційна служба

Львів. 29 травня. УНІАН. У Львові з 1 червня працюватиме цілодобова інформаційна служба іноземними мовами за телефоном 297-55-55, за допомогою якої кожен житель міста чи турист зможе отримати актуальну інформацію рідною мовою. Обслуговуватиме кол-центр 30 операторів.

Про це повідомили УНІАН у Медіа-центрі „Львів-2012”.

«З 1 червня у Львові буде багато гостей. Ми повинні більш доступно дати відповіді на ті питання, які є і в гостей, і у львів’ян. Тому з 1 червня у Львові почне працювати ще один телефонний номер, туристичний, - 297-55-55, де можна отримати інформацію англійською, німецькою, португальською, російською та українською мовами. Можна буде дізнатись, як доїхати у конкретне місце, де купити ліки, які аптеки працюють, де можна смачно поїсти – безмежна кількість питань. Відповіді на ці запитання людина, яка приїхала з іншої країни, зможе отримати тою мовою, яку вона добре знає. Ця інформаційна служба буде мати зв’язок з екстреними службами, так само, як має зв’язок з цими службами наш міський диспетчерський центр», - зазначив у коментарі УНІАН міський голова Львова Андрій Садовий.