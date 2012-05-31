Під час Євро-2012 Львівський аеропорт очікує 50 тисяч пасажирів

Львів. 31 травня. УНІАН. Під час Євро-2012 Львівський аеропорт очікує прийняти 50 тисяч пасажирів.

Про це повідомив УНІАН генеральний директор міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Роман Гонтарев.

«Максимальну завантаженість ми очікуємо у день першого матчу між Німеччиною та Португалією, 9 червня. Прибуде близько 30 чартерних рейсів з уболівальниками, а зараз ще остаточно погоджується розклад руху бізнес-авіації, тобто малих приватних літаків”, - зазначив Р.Гонтарев.

Він запевнив, що „аеропорт готовий до таких навантажень”. „Пропускна здатність аеропорту була збільшена у 10 разів, зараз ми можемо обслуговувати до 2 тисяч пасажирів на годину. Також закінчено реконструкцію аеродромного комплексу, подовжено злітно-посадкову смугу.

Тепер аеропорт «Львів» зможе приймати літаки класу D, які здійснюють далекомагістральні рейси. Також після реконструкції аеропорт має право отримати другу категорію. Це означає, що аеропорт зможе приймати літаки і в складних метеорологічних умовах», - сказав Р.Гонтарев.

На період Євро-2012 працюватиме і старий термінал, який буде приймати внутрішні рейси. Новий термінал буде приймати лише міжнародні рейси, а вже після Євро всі рейси будуть поєднані в новому терміналі.

Після відкриття аеропорту було проведено низку конкурсів із залучення комерційних партнерів, які працюватимуть у новому терміналі аеропорту. Це заклади громадського харчування, магазини безмитної торгівлі. «Вони запрацюють за кілька днів, тобто на Євро ми зможемо гідно приймати всіх наших гостей та уболівальників. У новому терміналі працює безкоштовна мережа Wi-Fi», - додав Р.Гонтарев.