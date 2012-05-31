Під час Євро Львів відвідає близько півмільйона туристів

Львів. 31 травня. УНІАН. Львів очікує на 10-14 тисяч іноземних уболівальників на кожен з трьох матчів Євро-2012 у Львові. Це близько 30 тисяч гостей з квитками. Ще 10 тисяч іноземців приїдуть без квитків, - про це повідомив УНІАН директор департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради Олег Засадний.

За словами Олега Засадного, всі інші вболівальники, які приїдуть до Львова, мешканці України. З них 2 тисячі львів’ян, які купили квитки під час першого жеребкування, також представники компаній-спонсорів, а решта – жителі України, які купили квитки через Інтернет.

«Загалом, очікуємо близько півмільйона туристів – в основному це мешканці України. Німецькі вболівальники будуть приїжджати до нас і авіаційним транспортом, і наземним транспортом. Є багато оголошень на паркування туристичних автобусів біля стадіону, тому це ті групи людей, які будуть приїжджати до нас на вихідні, оскільки збірна Німеччини грає два матчі у вихідні дні. Данці будуть грати у нас два останніх матчі – 13 і 17 червня. Велика кількість з них приїде на період двох матчів. Тому ми спільно з Федерацією футболу Данії робимо проект з облаштування фан-кемпінгу», - зазначив Олег Засадний.