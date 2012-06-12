У Львові засуджено підприємця за підробку продукції із логотипом Євро

Київ. 12 червня. УНІАН. У Львові підприємця засуджено до трьох років позбавлення волі умовно за підробку продукції із логотипом «Євро-2012».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, наприкінці травня працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю встановили, що приватний підприємець зі Львова в орендованому приміщенні одного з міських магазинів організував виготовлення спортивного одягу із нанесенням знаку «Євро-2012», права на який належать УЄФА.

Бізнесмен виготовляв контрафактну продукцію з використанням спеціального високотехнологічного обладнання та комп’ютерної техніки зі спеціальним програмним забезпеченням.

За фактом продажу спортивних футболок з незаконно нанесеною символікою було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг фірмового найменування кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Після завершення досудового слідства матеріали справи направили до суду.

Вироком Галицького районного суду міста Львів приватного підприємця засуджено до трьох років позбавлення волі з відстрочкою покарання та з конфіскацією і знищенням незаконно виготовленої ним продукції, знарядь і матеріалів, що використовувалися для її виготовлення.