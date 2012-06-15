Президента просять присвоїти галереї мистецтв ім’я Бориса Возницького

Львів. 15 червня. УНІАН. Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич написав листи Президентові України Віктору Януковичу та міністрові культури України Михайлові Кулиняку, в яких просить присвоїти Львівській національній галереї мистецтв ім’я Героя України Бориса Возницького з огляду на його великі заслуги у порятунку та збереженні національної культурної спадщини та значного вкладу в розвиток Львівської галереї мистецтв.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, 14 червня у Львівській облраді відбулися громадські слухання на тему: „Збереження культурної спадщини, зібраної Героєм України, академіком, директором Львівської національної галереї мистецтв Борисом Возницьким”. У них узяли участь музейні працівники, мистецтвознавці, історики, депутати Львівської обласної ради, Львівської міської ради, Буської, Золочівської, Жовківської міських та районних рад та інших місцевих рад, представники громадськості.

«Учасники громадських слухань висловили стурбованість щодо можливих маніпуляцій з переміщенням експонатів Львівської національної галереї мистецтв, а саме: широкоформатних батальних полотен італійського живописця XVII-XVIII ст., маляра Мартино Альтомонте "Битва під Віднем" і "Битва під Парканами", - йдеться в листі. - Підсумком громадських слухань стало ухвалення резолюції, у якій учасники слухань наголошують на необхідності збереження цілісності Львівської національної галереї мистецтв з колекціями, які зібрав Герой України, академік, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Борис Возницький. З метою запобігання руйнації цих полотен, музейні фахівці, реставратори та наукова спільнота наголошують на необхідності їх невідкладного монтування у спеціально підготовлених залах постійної експозиції Золочівського та Олеського замків – відповідно до волі Бориса Возницького.

Зважаючи на резолюцію учасників громадських слухань, прошу Вас не ініціювати переміщення вищезазначених полотен з постійного місця зберігання.

Також прошу Вас присвоїти Львівській національній галереї мистецтв ім’я Бориса Возницького з огляду на його великі заслуги у порятунку та збереженні національної культурної спадщини та значного вкладу в розвиток Львівської галереї мистецтв».

Як повідомляв УНІАН, 23 травня 2012 року, директор Львівської галереї мистецтв, Герой України 86-річний Борис Возницький загинув у ДТП на автодорозі між селами Куровичі та Печенія Золочівського району Львівщини.



