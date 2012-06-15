Львівський півень Чорнокур спрогнозував перемогу України

Львів. 15 червня. УНІАН. Сьогодні у Львові спробували спрогнозувати результат матчу між національними збірними України та Франції.

Як повідомила УНІАН керівник медіа-центру „Львів 2012» Христина Процак, сьогодні під час проведення параду у Львові на підтримку української збірної півень-віщун на ім‘я Чорнокур спрогнозував перемогу української збірної над французами з рахунком 2:1.

Півень Чорнокур почергово діставав з кошика паперові картки, на яких було зазначено команди та різні варіанти результатів сьогоднішнього матчу, і у підсумку він „напророкував” рахунок 2:1 на користь української збірної.

За цим дійством спостерігала велика кількість львів’ян та гостей міста, які охоче фотографувалися із півнем-віщуном.

„Власниця півня Ольга Наливайко, яка сьогодні прийшла на площу Ринок в українському національному вбранні із своїм улюбленцем, - палкий прихильник національної збірної України, і вона впевнена, що Україна неодмінно переможе. Не сумнівається вона і у віщуванні свого півня”, - розповіла Х.Процак.