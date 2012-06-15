Працівники ДАІ не брали хабар в іноземних журналістів, - міліція

Львів. 15 червня. УНІАН. Інформація португальських ЗМІ про те, що працівники ДАІ вимагали від португальських журналістів пройти тест на наявність алкоголю в крові і домоглися в них хабара в розмірі 160 євро, не відповідає дійсності. Про це запевнив начальник ГУ МВС у Львівській області Олександр Рудяк.

Головний міліціонер Львівщини повідомив, що у зв’язку із публікацією було проведено відповідну перевірку. На даний момент, за його словами, міліція зв’язується із португальським журналістами, акредитованими у львівському медіа-центрі до Євро-2012; попри усі заклики міліції повідомляти про будь-які порушення, скарг на дії міліції зафіксовано не було, додав він.

«Зараз перевірені всі алкотестери. Використання будь-якого алкотестера фіксується через супутник. У той час використання не було», - повідомив Олександр Рудяк в коментарі для ZAXID.NET 15 червня.

Водночас начальник ГУ МВС у Львівській області запевнив, що якщо якимось чином підтвердиться, що працівники ДАІ взяли або бодай пропонували дати їм кошти, будуть застосовані «найжорсткіші міри».

Висловив сумнів Олександр Рудяк і в тому, що могло йтися про «псевдодаішників» - переодягнутих в наближену форму шахраїв. За останній час на Львівщині такого випадку не зафіксовано жодного, до того ж, справжні працівники ДАІ помітили б їх у Львові, зазначив головний міліціонер Львівщини.

За наявною в ZAXID.NET інформацією з власних джерел, автор статті у португальському виданні не перетинав український кордон в жодному із напрямків.

Нагадаємо, 13 червня працівники Державтоінспекції Львівщини викрили три факти використання підроблених перепусток.

Перед чемпіонатом Європи з футболу МВС застерегло іноземних уболівальників, які приїдуть на Євро-2012, від кишенькових злодіїв, "барсетників" і псевдоінспекторів ДАІ.