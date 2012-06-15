Міліція просить журналістів подавати лише перевірену інформацію

Львів. 15 червня. УНІАН. Львівська міліція закликає журналістів подавати лише перевірену інформацію, уникаючи розповсюдження неперевірених даних.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

„Останнім часом в різних Інтернет-виданнях все частіше з’являється повідомлення, не підтверджені достовірними фактами. Журналісти оприлюднюють інформацію, яка не містить жодних конкретних фактів, зокрема, прізвищ учасників події, часу та місця, де вона відбулася. Керівництво Головного управління МВС України у Львівській області звертається до редакторі та журналістів ЗМІ із проханням - оперувати виключно достовірними фактами та не розповсюджувати нічим не підтверджену інформацію”, - зазначається у повідомленні.



У разі отримання будь-якої інформації про порушення з боку працівників органів внутрішніх справ, просимо негайно повідомляти у Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВСУ за наступними номерами телефонів: 261-61-61, 067-946-58-73.

Зателефонувавши за цими номерами телефонів, зможете підтвердити чи спростувати наявну у вас інформацію про події чи факти, свідками якої ви стали.

„Принагідно нагадаємо, що з 5 червня 2012 року співробітники прес-служби обласного управління міліції працюють у посиленому (цілодобово) режимі”, - інформує відділ зв’язків з громадськістю.