ВР хоче дозволити поза конкурсом вступати до вишів дітям шахтарів

Київ. 19 червня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” щодо особливості здобуття освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 315 народних депутатів із 408 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується встановити особливості здобуття освіти особами, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років, або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, та шахтарів-інвалідів.

Такі особи в перший рік після здобуття загальної середньої освіти (базової чи повної) зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих і професійно-технічних навчальних закладів для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованою виплатою за рахунок коштів державного бюджету стипендії в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

