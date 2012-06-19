На Львівщині в квартирі пенсіонера виявили арсенал зброї

Львів. 19 червня. УНІАН. У місті Бориславі на Львівщині працівники міліції виявили арсенал зброї та боєприпасів, який переховував у власній квартирі місцевий пенсіонер.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 15 червня, на підставі постанови Бориславського міського суду, працівники Бориславського міськвідділу міліції провели обшук помешкання місцевого пенсіонера. Під час огляду приміщення було виявлено цілий арсенал зброї та боєприпасів, зокрема: комбіновану мисливську рушницю калібру 22 мм, яку він переробив під малокаліберну рушницю калібру 5,6 мм, два пістолета марок «Маузер» та «Зоракі» калібру 8 мм, 10 мисливських ножів, 150 патронів калібру 5,6 мм, 27 патронів калібру 16 мм, дві банки з пороховим зарядом «Сокіл» і 13 набоїв до газової зброї.

Вилучені предмети скеровано на дослідження в НДЕКЦ при ГУ МВСУ у Львівській області.

„Пенсіонер пояснює, що зброю і боєприпаси зберігав з метою колекціонування. Також він зазначив, що частина зброї дісталася йому у спадок від брата”, - зазначається у повідомленні.

Розглядається питання про порушення проти чоловіка кримінальної справи за ознаками статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.