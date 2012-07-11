У Львові вкрали 4 млн грн з фонду зарплати вчителів

Львів. 11 липня. УНІАН. Мер Львова Андрій Садовий звернувся до правоохоронних органів щодо злочинного розкрадання коштів у Галицькому відділі освіти міста.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, виявлено злочинну змову у розкраданні коштів, призначених на виплату заробітної плати вчителям, у розмірі майже 4 млн грн за участю бухгалтерії Галицького відділу освіти та деяких шкіл цього району.

„Освітянська реформа, яку почали торік, зокрема, підпорядкування районних відділів освіти управлінню освіти, дозволила виявити ряд грубих порушень у господарці освіти. Як засвідчує перевірка управління контролю і аудиту департаменту «Адміністрація міського голови», з березня 2010 року до квітня 2012 року виявлено порушень на суму до 4 млн грн у фінансово-господарській діяльності районного відділу освіти”, - інформує прес-служба мерії.

„Я звернувся в прокуратуру, в Службу безпеки України, щоб дослідити цю тему. Винні повинні бути покарані. Такі перевірки будуть і у відділах освіти інших районів міста. Тепер ми можемо зрозуміти, чому торік, коли планувалось реформування структури освіти міста, серед чиновників від освіти був такий шалений опір. Наголошую, що кошти розкрадені з фонду зарплати вчителів», - зазначив у коментарі УНІАН А.Садовий.