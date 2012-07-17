На Львівщині виявили рак картоплі

Протягом минулого тижня державні інспектори виявили дев’ять карантинних організмів на території України. Про це повідмляє AgroNews.

Для цього було проведено обстеження сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання та переробки рослин та рослинної продукції, пунктів карантину рослин і прилеглої до них території.

Так, у Харківській області було виявлено амброзію полинолисту, повитицю польову та американського білого метелика.

У Запорізькій області також було зафіксовано амброзію полинолисту, повитицю польову, гірчака повзучого, а також віспу.

На Закарпатті інспектори з карантину рослин зареєстрували амброзію полинолисту, віспу та західного кукурудзяного жука.

Рак картоплі виявили на Львівщині, а золотисту картопляну нематоду в Сумській області.

На Івано-Франківщині зафіксували західний квітковий трипс.

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