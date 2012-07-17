На Львівщині виявили рак картоплі
За минулий тиждень в Україні виявили 9 карантинних організмів
Протягом минулого тижня державні інспектори виявили дев’ять карантинних організмів на території України. Про це повідмляє AgroNews.
Для цього було проведено обстеження сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання та переробки рослин та рослинної продукції, пунктів карантину рослин і прилеглої до них території.
Так, у Харківській області було виявлено амброзію полинолисту, повитицю польову та американського білого метелика.
У Запорізькій області також було зафіксовано амброзію полинолисту, повитицю польову, гірчака повзучого, а також віспу.
На Закарпатті інспектори з карантину рослин зареєстрували амброзію полинолисту, віспу та західного кукурудзяного жука.
Рак картоплі виявили на Львівщині, а золотисту картопляну нематоду в Сумській області.
На Івано-Франківщині зафіксували західний квітковий трипс.