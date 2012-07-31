У Львові горів історичний музей
15:44, 31 липня 2012Львів
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Через замикання електроживлення комп’ютерної техніки
Львів. 31 липня. УНІАН. У Львові внаслідок короткого замикання системи електроживлення комп’ютерної техніки сталася пожежа у приміщенні музею скла Львівського історичного музею.
Як повідомили сьогодні УНІАН у Головному управлінні Держтехногенбезпеки у Львівській області, 30 липня о 18.05 надійшло повідомлення про пожежу в місті Львові на площі Ринок, 2 в підвальному приміщенні трьохповерхової будівлі музею скла Львівського історичного музею. Вогнем знищено комп’ютерну техніку, меблі.
Завдані збитки встановлюються, врятовано будівлю музею на суму 200 тис грн. Попередня причина пожежі – коротке замикання системи електроживлення комп’ютерної техніки, зазначається у повідомленні.
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