У списку Об’єднаної опозиції до Ради – 21 виходець із Львівщини

У списку кандидатів від Об’єднаної опозиції до парламенту, який було оприлюднено 30 липня, є чимало осіб, пов’язаних із Львівщиною.

Як підрахував ZAXID.NET, до ВРУ балотується двоє політиків – вихідців з Тернопільщини, які ведуть активну політичну діяльність у Львові. Це Василь Пісний (№155 у виборчому списку), який раніше працював керівником ГУ МВС України у Львівській області, депутат Львівської обласної ради, голова Львівської територіальної організації політичної партії «Фронт Змін», депутат облради Степан Кубів (№23).

З Івано-Франківщини – український політик і нардеп, екс-депутат Львівської обласної ради Степан Давимука (№174). Родом із Закарпаття перший директор Львівського інституту менеджменту, екс-міністр економіки України Віктор Пинзеник (№126).

Разом з тим, до парламенту йде 21 виходець зі Львова чи області. Це Микола Княжицький (№11), який народився у Львові, працює керівником телеканалу ТВі. Лілія Гриневич (№14) – народилася у Львові, займається науковою діяльністю в Національній академії педагогічних наук України.

Сергій Власенко – політик та юрист, що захищає в судах Юлію Тимошенко, який увійшов до списку під номером 20, також народився у Львові. Екс-нашоукраїнівець, а тепер член «Фронту Змін» - нардеп Андрій Парубій з Червонограда (Львівська область) – під номером 21.

Також уродженці Львова та області: №31 виборчого списку – нардеп Роман Забзалюк, що прославився скандалом з тушками, №53 – екс-голова Держказначейства України Тетяна Слюз, №60 – дружина продюсера та телеменеджера Олександра Богуцького - голова підкомітету з питань реклами нардеп Олена Кондратюк, №70 – міністр культури та туризму опозиційного уряду України, нардеп Ігор Гринів, №76 – член та голова виконкому партії «Реформи і порядок», нардеп Остап Семерак, №87 – член партії та політради ВО «Батьківщина», нардеп Андрій Шкіль, №99 – голова правління ЗАТ "Інтертранс", нардеп Микола Ковзель, №110 – нардеп Віктор Уколов, №114 – депутат Львівської обласної ради від «Фронту змін» Юрій Підлісний.

Колишній мер Львова, зараз обласний депутат Василь Куйбіда увійшов до списку опозиції під номером 146, депутат Львівської обласної ради, куратор проекту "Клуб ділових жінок" на Львівщині Ганна Костюк – №164, депутат облради головний лікар Миколаївської центральної районної лікарні Богдан Чечотка – №167, заступник голови Народного Руху України, екс-міський голова Калуша Роман Сушко – №176.

Депутат Львівської міської ради від «Фронту змін» Ростислав Будинський потрапив у список під номером 200, екс-депутат міськради, директор загальноосвітньої середньої школи № 37 у Львові Володимир Оверко – №209, депутат облради від «Фронту змін», директор ТзОВ "МПП "Інтеркомерс" Петро Пешко – №213, львівський підприємець Ігор Крисків – №215.

Загалом у списку Об’єднаної опозиції 225 кандидатів.