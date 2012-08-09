У Львові побили викладача вишу

Львів. 9 серпня. УНІАН. Двоє львівяни побили і пограбували викладача Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це УНІАН повідомили у Відділі звязків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

У міліцію із заявою про пограбування звернувся 34-річний викладач, який повідомив, що близько 5-ї години ранку двоє невідомих чоловіків побили його та відібрали особисті речі.

Правоохоронці встановили, що 21-річний чоловік зустрів викладача вишу на вулиці Городоцькій у Львові і відібрав у потерпілого мобільний телефон, потім - барсетку. Невдовзі до них приєднався товариш зловмисника і вони почали наносити тілесні ушкодження 34-річному чоловіку.

«За розбійний напад затримано 21-річного жителя Львова, який раніше мав судимість за грабіж та відбував покарання умовно. Щодо другого нападника, то його особу вже встановлено, нині правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для його затримання», - зазначили в міліції.

Ведеться слідство.