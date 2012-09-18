У Львівській області порушено справу відносно судді-хабарника

Київ. 18 вересня. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України у Львівській області спільно з Генеральною прокуратурою України викрили у хабарництві суддю одного з районних судів Львівщини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

В управлінні зауважують, що суддя вимагав хабар у розмірі трьох тисяч доларів США від адвоката за не притягнення до кримінальної відповідальності в повному обсязі його підзахисного, який проходив по кримінальній справі щодо нанесення умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

В ГУБОЗ МВС України нагадують, що санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. «Хабарник, займаючи особливо відповідальне становище, міг значно знизити цю міру покарання і замінити тривалий термін перебування за ґратами на штраф, який би не перевищував 850 гривень», - йдеться в повідомленні.

Стосовно судді Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.