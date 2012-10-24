Активісти закликають розібратися із діяльністю ДАІ у Львові

Київ. 24 жовтня, УНІАН. Правозахисник, доктор філософії права Наталія Розинська закликає Президента України Віктора Януковича та керівництво правоохоронних органів розібратися із діяльністю ДАІ у Львові.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, лише за три останні місяці активісти громадської організації “Дорожній контроль” направили понад 200 скарг на діяльність ДАІ у Львові. Вона зазначила, що, зокрема, є багато випадків, коли ДАІшники “фальсифікують документи” на водіїв, які нібито перебували в алкогольному чи наркотичному стані під час управління транспортним засобом з тим, щоб вони “платили гроші в якості хабара”.

Н.Розинська наголосила, що така ситуація була з активістом “Дорожнього контролю” Ярославом Порадою. Вона зазначила, що йому довелося через суд скасовувати звинувачення з приводу того, що він нібито кермував у стані алкогольного сп’яніння. Разом з тим, за її словами, коли Я.Порада з іншими громадськими активістами намагався через суд покарати тих, хто сфальшував проти нього звинувачення, то його автомобіль було облито сірчаною кислотою.

“Я закликаю міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і Президента України та всіх висопоставленних чиновників захистити цих громадян, не дати придушити громадянське суспільство, без якого не буде ніякої демократичної країни”, - підкреслила. Н.Розинська.

У свою чергу Я.Порада на прес-конференції повідомив, що разом з активістами “Дорожнього контролю” проводив приватне розслідування, під час якого «зазняли на наші відеокамери безліч фактів порушення процедури, порушення затримання і фактів фальсифікації в самому наркодиспансері, куди не допускають нікого”.

За його словами, активісти із зібраним матеріалом “звернулися до начальника Львівського ДАІ Богдана Мицака, але після цього нас почали переслідувати”. “Мій автомобіль через декілька днів обливають кислотою”, - сказав він.

Я.Порада також продемонстрував відео, на якому, як він стверджує, працівники управління внутрішньої безпеки УМВС у Львівській області під час перевірки заяви до міліції про пошкодження майна, можливо, з боку співробітників ДАІ не дозволили залишитися в кабінеті іншому активісту, а також намагалися силоміць забрати техніку, яка фіксувала зустріч.

Я.Порада зазначив, що він хвилюється за життя і здоров’я своєї сім’ї та близьких людей, колег, бо на них “чиниться тиск”, зокрема, через працедавців. Він повідомив, що звернеться сьогодні до Генпрокуратури України з письмовою заявою, в якій “зафіксовані всі факти фальсифікацій документів по Львову”.

“Чим Львів відрізняється від Києва? У Львові один єдиний наркодиспансер, де проводиться експертиза”, - зазначив він. За його словами, якщо водій не погоджується з висновком експертизи, то йому просто ніде більше пройти ще одну експертизу.

Керівник громадської організації “Дорожній контроль” Ростислав Шапошніков зазначив, що ситуація з Я.Порадою у Львові “це яскравий приклад, але таких прикладів по країні дуже багато, і майже в кожному регіоні є люди, є активісти, яких били, залякували, обливали машини кислотою, кидали каміння”.

Він зазначив, що організація постійно звертається до генерального прокурора, міністра внутрішніх справ щодо захисту у подібних ситуаціях, але дієва допомога не надається.

Активіст “Дорожнього контролю” Олександр Шаркевич також зазначив, що на неодноразові звернення з приводу порушень працівниками ДАІ від львівського керівництва цієї структури немає жодних конкретних відповідей. За його словами, приходять “лише звичайні відписки - ваша скарга розглядається, чекайте відповіді”. “Рука руку миє і більше нічого”, - додав він.