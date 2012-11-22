У дні Новорічних свят вихідними будуть 30-31 грудня і 1 січня
14:46, 22 листопада 2012Львів
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Також 5, 6 і 7 січня
Київ. 22 листопада. УНІАН. У дні Новорічних свят вихідними будуть 30 і 31 грудня 2012 року, а також 1 січня 2013 року.
Про це повідомляється на сторінці прем`єр-міністра Миколи Азарова у Facebook.
Зокрема, згідно з уточненими на сторінці М.Азарова даними, виходячи з постанови Кабміну, робочий день з понеділка, 31 грудня, перенесено на суботу, 29 грудня.
Таким чином, вихідними будуть 30, 31 грудня і 1 січня.
Крім того, вихідними днями будуть 5, 6 і 7 січня.
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