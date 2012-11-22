Завтра в Україні буде сухо
14:50, 22 листопада 2012Львів
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Подекуди туман
Київ. 22 листопада. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються.
Вночі та вранці в західних областях подекуди туман.
Вітер східний та південно-східний, 3-8 м/с; у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 0-5° морозу, у західній та південній частині від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі Криму до 7° тепла.
Вдень в Україні 1-6° тепла, на півдні Криму 7-12°.
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