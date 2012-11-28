У Львові посадовці районного відділу освіти привласнили 3 млн. грн.

Львів. 28 листопада. УНІАН. У Львові посадовці відділу освіти Галицького району міста привласнили 3 млн. грн. Вказане правопорушення було виявлено під час прокурорської перевірки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури Львівської області, за результатами проведеної перевірки, прокуратурою Львова виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах), у діяльності посадових осіб відділу освіти Галицького району міста. З’ясовано, що останні упродовж січня 2010 – червня 2012 року незаконно заволоділи коштами міського бюджету у сумі 3 млн. грн.

„Для цього посадовці райвідділу освіти систематично вносили до відповідних фінансових документів завідомо недостовірну інформацію про завищені суми нарахованих заробітних плат працівникам освітніх закладів Галицького району Львова”, - зазначається у повідомленні.

Відтак, вказане кримінальне правопорушення прокуратурою Львова зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Матеріали для проведення досудового розслідування скеровано у слідчий відділ Галицького РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області.