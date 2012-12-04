У Львові без опалення залишилися мешканці 14 багатоповерхівок

Львів. 4 грудня. УНІАН. Сьогодні вранці на теплотрасі у місті Львові стався прорив труби в районі вулиць Варшавська – Петра Панча, внаслідок чого без опалення і гарячого водопостачання залишилися мешканці 14 дев`яти та десятиповерхових житлових будинків.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Прорив труби теплотраси стався сьогодні о 9.20. На місці події працюють бригади МНС та відповідні аварійно-відновлювальні підрозділи.