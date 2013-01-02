У Львові 5 дітей госпіталізовано з отруєнням алкогольними напоями

Львів. 2 січня. УНІАН. У Львові в новорічну ніч п’ятеро дітей, віком 12 – 15 років, було госпіталізовано в дитячу міську клінічну лікарню з діагнозом „алкогольне отруєння”.

Про це повідомив УНІАН головний лікар дитячої міської клінічної лікарні Дмитро Квіт.

«До нас щороку «швидка» привозить дітей з алкогольним отруєнням, але переважно таке є, коли діти десь на вулиці, чи на святкуваннях без дорослих вживали алкоголь. Цього разу усі п’ять випадків госпіталізації – всі діти випивали в сім’ї, змішуючи шампанське, вино, коньяк. І це страшно. Це змушує задуматись про здоров’я нашого суспільства. Перш за все, моральне здоров’я”, - зазначив Дмитро Квіт.

За даними заступника начальника управління охорони здоров’я Львівської міської ради Наталії Літвінської, протягом 2012 року з діагнозом „алкогольне отруєння” у міську дитячу лікарню Львова потрапило 56 дітей.