МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Малі

Київ. 15 січня. УНІАН. У зв`язку з різким загостренням безпекової ситуації в Республіці Малі, з метою уникнення загроз життю та здоров’ю, Міністерства закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від поїздок до цієї країни.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Алжирі за номером телефону +213-770-80-00-62, який працює цілодобово, або звертатися на цілодобову „гарячу лінію” МЗС України: +38 044 238-16-57.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Малі загострилася останніми тижнями: бойовики екстремістських угруповань, що окупували північні райони країни, почали нападати на позиції урядових військ і в центральній частині країни. На допомогу урядовим військам у Малі 10 січня прибули французькі військові. Наступного дня малійська влада оголосила про запровадження надзвичайного стану на всій території країни й про загальну мобілізацію.